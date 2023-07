Studio Ghibli: dove e in che ordine guardare tutti i film?

Lo Studio Ghibli è una delle aziende più importanti nel mondo del cinema e dell'animazione, responsabile della realizzazione di opere come La città incantata e Ponyo Sulla Scogliera. Recentemente è uscito l'ultimo film del maestro Miyazaki, riscuotendo un enorme successo in tutto il Giappone.

Con 24 film lo Studio Ghibli è passato allo streaming un paio di anni fa, attraverso la piattaforma streaming Netflix. I film sono disponibili sia con il doppiaggio in italiano che in lingua originale e vanta di un vastissimo catalogo. Non c'è un ordine preciso, ma i lungometraggi da non perdersi assolutamente sono i seguenti:

La città incantata (Sen to Chihiro no Kamikakushi) è uno dei film più celebri della casa d'animazione, vincendo un Oscar come Miglior Film d'Animazione nel 2003. La storia segue la piccola Chihiro che, durante un trasloco insieme ai suoi genitori, si imbatte in un misterioso tunnel che li conduce in un mondo fantastico abitato da spiriti e creature magiche. Quando i suoi genitori vengono trasformati in maiali a causa di un incantesimo, Chihiro scopre di essere intrappolata e deve lavorare in un grande bagno termale gestito dalla strega Yubaba per cercare di liberarsi e salvare i suoi genitori. Nel corso della sua avventura, affronterà molte sfide e imparerà importanti lezioni sulla forza interiore, la determinazione e il coraggio.

La principessa Mononoke (Mononoke Hime) ha vinto diversi premi in Giappone e all'estero per la sua animazione e la sua narrazione coinvolgente: ambientato nel Giappone feudale, il giovane principe guerriero Ashitaka viene maledetto da un dio animale e durante il suo viaggio in cerca di una soluzione, si ritrova coinvolto in un conflitto tra gli esseri umani e le creature della foresta, guidate dalla bella e feroce principessa Mononoke. Recentemente è arrivata la collezione Studio Ghibli's Princess Mononoke x Levi's.

Si alza il vento è il penultimo film di Miyazaki prima della sua pausa, ha vinto diversi premi giapponesi ed è stato nominato per l'Oscar come Miglior Film d'Animazione nel 2014 e si concentra sull'ingegnere aeronautico Jiro Horikoshi durante la prima metà del XX secolo che si dedica alla progettazione di aerei, lavorando per un'azienda aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale. Jiro deve confrontarsi con il conflitto tra la sua passione per il volo e il suo coinvolgimento nella produzione di aerei da guerra.