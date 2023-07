Studio Ghibli: il parco a tema aprirà l'area dedicata alla Principessa Mononoke

Lo Studio Ghibli si appresta ad aggiungere ben due aree nuove al proprio parco a tema e le date d'apertura sono più vicine del previsto. Il territorio in cui è situato poteva vantare di quasi 2.000 metri quadrati ma adesso potrà finalmente diventare ancora più grande.

Lo Studio Ghibli è stato recentemente impegnato con una delle sue nuove uscite, l'ultima per Hayao Miyazaki, How Do You Live dal successo clamoroso, superando senza alcun tipo di pubblicità anche i primi film di maggior successo del maestro.

Arriva una nuova piacevole notizia per i fan dello studio: su Twitter il Parco Ghibli ha reso nota l'ufficializzazione dell'apertura di due nuove grandi aree. La prima, la Foresta di Mononoke, ispirata al film uscito nel 2000, aprirà per la prima volta il 1° novembre di quest'anno. La Principessa dei lupi farà il suo debutto ufficiale in questo bellissimo parco a tema.

Per la seconda macroarea, invece, bisognerà attendere un altro po': il 16 marzo 2024 aprirà la Valle delle Streghe che renderà omaggio a tutte le maghe presenti nei vari lungometraggi.

L'apertura di questo parco a tema è stata inaugurata nel novembre 2022, solamente lo scorso anno, ed è situata all'Aichi Expo Memorial Park.

