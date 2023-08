Studio Ghibli, il parco a tema chiude per il tifone Lan: ecco le condizioni

Il Parco Ghibli, il parco a tema dell'acclamato Studio Ghibli, è una delle attrazioni principali del Giappone, con turisti che arrivano da tutto il mondo solo per poterlo visitare. Non solo, la sua capacità è quella di attrarre adulti e bambini, rendendolo un mondo incantevole e tutto da scoprire.

Purtroppo, il Parco Ghibli, assieme agli Universal Studios Japan e il Nintendo Osaka, ha annunciato che saranno temporaneamente chiusi a causa del tifone Lan (noto anche come tifone n. 7 e uragano Lan).

Il tifone Lan è la settima tempesta tropicale della stagione. Attraverso le previsioni dei meteorologi, i cittadini erano a conoscenza che esso sarebbe atterrato ieri, durante la giornata di martedì, avvicinandosi alle coste del Pacifico della regione di Tōkai dalla regione del Kansai, nella parte occidentale del Paese, e spostandosi successivamente verso nord.

Per questo motivo, il Parco Ghibli come altre attrazioni hanno scelto di evitare l'apertura dei loro parchi a tema durante quella giornata, evitando ulteriori catastrofi. Per fortuna, in quella giornata non è accaduto nulla nelle zone di questi parchi, tuttavia in Giappone si contano venti feriti e più di 240mila persone lasciate senza elettricità.

Il Parco Ghibli è stato inaugurato il 1° novembre 2022, con due anni di ritardo rispetto alla data di apertura prevista nel 2020. Gli Universal Studios Japan hanno aperto l'area Super Nintendo World nel marzo 2021.

Presto il Parco Ghibli aprirà l'area dedicata alla Principessa Mononoke, un grande traguardo per il parco a tema e sicuramente un momento atteso per tutti i fan.