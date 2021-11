Studio Ghibli: i personaggi più iconici diventano dei salvadanai da collezione

Il fantastico immaginario costruito negli anni dallo Studio Ghibli, così come lo stile narrativo ed estetico inconfondibile, hanno contribuito a renderlo uno degli studi d'animazione giapponese più importanti e blasonati a livello mondiale, capace sempre di catturare l'attenzione di nuovi spettatori e creare grandi aspettative.

Per i fan più appassionati dei numerosi universi narrativi presentati nelle altrettante pellicole, è arrivata un'importante novità negli store Donguri Kyowakoku, negozi dove è possibile acquistare merchandise originale ed ufficiale dello studio. Come potete infatti vedere dalle immagini riportate in calce alla notizia, al già vasto catalogo si è aggiunta una nuova linea di prodotti Natsukashi Chokinbako, ovvero "salvadanai nostalgici" da collezione ritraenti i personaggi di tre celebri film.

Dal magico Totoro alla piccola Mei di Il Mio Vicino Totoro, passando per Kiki e il gatto Jiji di Kiki Consegne a Domicilio, per arrivare ad Ashitaka della Principessa Mononoke, accompagnato da un Kodama della foresta. Alte circa 12-13 centimetri e realizzate in ceramica seguendo lo stile dei salvadanai degli anni '70 e '80, questi pezzi da collezione sono già disponibili anche sugli store online, ad un prezzo di circa 20 euro ciascuno.

Ricordiamo infine che un fan ha ricreato la stanza del mago Howl su Animal Crossing New Horizons, e vi lasciamo alle toccanti parole di Miyazaki riguardo la paternitò di La Città Incantata.