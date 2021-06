Studio Ghibli presenta una serie di rarissimi orologi da €1200, con una piccola sorpresa

Studio Ghibli e l'azienda giapponese Seiko Holdings Corporation hanno trovato un accordo per la produzione di una serie limitata di orologi dedicati a Laputa: Castello nel cielo, l'apprezzatissimo film anime del 1986. La Limited Edition sarà disponibile in tutto il mondo dal 23 luglio, e i pezzi hanno una piccola particolarità che attirerà tantissimi appassionati..

Secondo quanto riportato da PR Times, i nuovi orologi in acciaio inossidabile saranno disponibili in una quantità massima di 1.200 pezzi, venduti al prezzo di 165.000 yen l'uno (€1250 circa). Ognuno di questi magnifici orologi avrà un doppio vetro in zaffiro e tantissime rifiniture interne, con diversi richiami all'anime tra cui la gravipietra nel quadrante e un'incisione del castello nella parte posteriore.

La sorpresa, però, si trova però nella splendido box del prodotto, che contiene un bigliettino scritto dall'autore Hayao Miyazaki. "Viviamo senza essere vincolati dal tempo", recita il messaggio scritto dal regista, che sottolinea quindi l'importanza di vivere liberi e senza costrizioni. Un bellissimo modo di festeggiare il 35° compleanno di uno dei film anime più importanti dello studio giapponese.

E voi cosa ne dite? Vi piace l'orologio? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi al nostro approfondimento su Laputa: Castello nel cielo, il grande classico di Studio Ghibli disponibile su Netflix.