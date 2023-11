Studio Ghibli: la cerimonia del te al centro di un particolare oggetto. Di che si tratta?

Lo Studio Ghibli sa bene come rendere felici i propri fan. Questa volta ha lanciato un nuovo gadget, che sarà molto apprezzato in Giappone. Ma di cosa si tratta? Trovate le immagini in questione sul sito ufficiale di Donguri Sora.

Si tratta di una nuova linea di prodotti per la cerimonia del tè giapponese, una pratica tradizionale che coinvolge la preparazione, la presentazione e la condivisione del tè matcha. È un'arte che va oltre la semplice preparazione di una bevanda e incorpora elementi di spiritualità, estetica e cortesia.

Gli utensili principali utilizzati nella cerimonia del tè includono il Chawan, ossia la tradizionale scodella per il tè e il Chasen, la frusta di bambù con molte setole sottili, utilizzata per mescolare il matcha.

Il primo articolo della gamma è la Spirited Away Chasen, ossia la frusta ispirata a La Città Incantata con l'immagine del Senza Volto stampata su di essa. Inoltre c'è la My Neighbour Totoro Chasen, con la stampa di Totoro.

Entrambi questi oggetti hanno le loro rispettive Chawan, le scodelle, con delle meravigliose stampe ispirate a La città incantata e Il Mio Vicino Totoro. Le fruste e le ciotole sono vendute separatamente, al prezzo di 11.000 yen, circa 75 euro ciascuna. Come ogni prodotto della Donguri Sora, purtroppo non possono essere spediti al di fuori del Giappone.