Studio Ghibli, il producer rivela: 'Hideaki Anno ci chiese di dirigere un live-action'

Toshio Suzuki, producer dei film di Studio Ghibli, ha recentemente rivelato ai microfoni del talk show Bokura no Jidai di Fuji TV che Hideaki Anno e un altro importante regista si proposero, in passato, per realizzare un live-action di una famosa pellicola animata, solo per sentirsi rispondere di "no" da Hayao Miyazaki in persona.

Durante la diretta, Suzuki ha parlato della produzione dei film di Studio Ghibli e di ciò che li differenzia dalle altre pellicole animate, fino a quando un altro ospite non gli ha rivelato che Takashi Yamazaki, regista di Space Battleship Yamato e Lupin III The First, avrebbe dichiarato più volte di voler realizzare un live-action di Nausicaä della Valle del vento. "L'ho sentito più volte dallo stesso Yamazaki", ha risposto il produttore, "e ti dirò di più, Hideaki Anno mi ha chiesto più volte la stessa cosa".

L'autore di Evangelion è sempre stato un grande amico di Hayao Miyazaki e fan delle opere di Studio Ghibli, e secondo quanto affermato dal producer avrebbe voluto realizzare una trasposizione cinematografica completa, includendo anche tutte le parti del manga originale non presenti nel film anime. "La risposta è sempre stata no", ha concluso Suzuki, "sappiamo che molti lo vorrebbero, ma è una cosa che non succederà mai senza l'approvazione di Miyazaki".

Toshio Suzuki ha anche affermato che nel corso degli anni sono arrivate molte proposte dall'occidente per un remake di Nausicaä della Valle del vento, tra cui persino qualche richiesta da Hollywood, ma la posizione di Hayao Miyazaki non è mai cambiata. Hideaki Anno può consolarsi con il suo ultimo successo, Evangelion 3.0 + 1.0, ma sicuramente rimarrà qualche rimpianto per non essere riuscito a convincere l'amico e collega Miyazaki, da sempre poco propenso a realizzare film live-action.

E voi cosa ne pensate? Avrebbe potuto funzionare? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il nuovo film di Ghibli, How Do You Live?, dovrebbe terminare la produzione in autunno e sbarcare nelle sale giapponesi nel 2022.