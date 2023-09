Studio Ghibli produrrà anche serie tv anime: la proposta di Toshio Suzuki

Lo Studio Ghibli è una delle case d'animazione più acclamati al mondo, un'eccellenza nel suo campo. I loro lungometraggi hanno fatto la storia e ancora oggi sono un punto di riferimento per chi intende immergersi nel maestoso universo dell'animazione giapponese per la prima volta.

Lo Studio Ghibli vanta quasi quarant'anni di esperienza, nato dalla collaborazione dei produttori Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma e i registi Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Dal 1985 ad oggi lo studio vanta ben 23 lungometraggi e numerosi riconoscimenti.

Ad oggi, gli unici rimasti ad avere ancora le redini della nota casa d'animazione sono Miyazaki e Suzuki. Tuttavia, entrambi vicini alla pensione e alla maggiore età. Per questo motivo è stato scelto dai due fondatori di affidarsi alla Nippon TV, diventando uno studio sussidiario di questo canale televisivo.



Il motivo, secondo il produttore e co-fondatore Toshio Suzuki, è giustificato dal fatto che adesso i collaboratori dello Studio Ghibli potranno focalizzarsi molto di più nell'ideazione di opere originali. In un'intervista rilasciata poche ore fa, Suzuki afferma che lui e il suo team si concentreranno "non solo sulla creazione di film, ma anche sulla possibilità di produrre serie televisive''.



Una vera novità per la casa d'animazione, tuttavia non sarebbe la prima volta che i fan vedrebbero una serie tv anime Ghibli. Nel 2015, il figlio di Hayao Miyazaki, Goro, curò la regia di un anime in collaborazione con la Polygon Pictures dal titolo Sanzoku no musume Rōnya, letteralmente La figlia del bandito Ronya. Lo stile dell'opera, completamente in CGI, non ha convinto particolarmente gli spettatori.



Questa potrebbe essere la prima volta in cui gli amanti del noto Studio vedrebbero una serie anime in pieno stile Ghibli. Insomma, al momento nessuna nuova serie animata è in preparazione, secondo quanto riporta Suzuki, ma non esclude che potrebbero lavorarci molto presto.