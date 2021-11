Studio Ghibli, profumate la vostra casa con l'aroma dei magici film

Abbiamo fatto scorta di molti oggetti dello Studio Ghibli per decorare le nostre stanze nel corso degli anni, ma non abbiamo mai pensato di portare il profumo dello Studio Ghibli all'interno delle nostre case.

Ma grazie all'uscita di una nuova collezione di diffusori a bastoncini e luci gel aromatiche a LED che catturano l'atmosfera di due dei film più amati dello studio, possiamo finalmente riempire le nostre case dell'aroma dello Stduio Ghibli.

I due film a cui sono dedicate queste collezioni sono Laputa - Castello nel Cielo e Il castello Errante di Howl. I nuovi prodotti sono confezionati in splendide scatole a tema Studio Ghibli. I due diffusori a bastoncini sono splendidamente decorati, con un'immagine dei personaggi principali Sheeta e Pazu sul design della bottiglietta dedicata a Laputa, e i personaggi principali Howl e Sophie sul diffusore dedicato al Castello Errate di Howl.

Se vi siete mai chiesti che odore abbia il profumo del Castello Errante di Howl, è una dolce miscela di bacche. Il profumo fruttato è ispirato ai campi visti nel film durante i viaggi di Howl e Sophie nel castello errante. E del Castello nel Cielo? Quella magica terra di fantasia profuma di sapone fresco, e si dice che sia ispirata alla scena in cui Pazu incontra per la prima volta Sheeta appena risvegliata.

Le luci gel aromatiche a LED sono particolarmente magiche, in quanto sono progettati per avvolgervi nella "luce calda e nei profumi" dei film. Basta premere il pulsante sul lato inferiore della luce per accenderla, e il calore generato dalla lampada all'interno riscalderà il gel, rilasciando il suo profumo nella stanza. Anche in questo caso, la luce di Laputa - Castello nel Cielo profuma di sapone, mentre la varietà de Il castello Errante di Hwol è piena dell'aroma di bacche dolci e aspre.

La lampada di Howl è particolarmente bella, poiché il design raffigura quest'ultimo con le mani a cucchiaio, così sembra che Calcifer, il demone del fuoco, sia acceso nei suoi palmi. Sia i diffusori che le luci in gel sono riempiti con fiori secchi e altri oggetti decorativi che si abbinano ai loro profumi, quindi non solo hanno un bel profumo, ma anche un bell'aspetto.

I diffusori a bastoncini hanno un prezzo di 3.300 yen (25,50 euro) ciascuno, mentre le luci gel aromatiche a LED hanno un prezzo di 3.520 yen (27 euro), ed entrambi sono disponibili nei negozi Donguri Kyowakoku e online.

Se siete interessati ad altro merchandising a tema Studio Ghibli qua trovate i salvadanai portafortuna mentre qui trovate i geniali ombrelli-nichirin di Demon Slayer.