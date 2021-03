Studio Ghibli: a che punto è il nuovo film di Miyazaki? Parla il producer

Hayao Miyazaki è finalmente tornato a lavorare ad un film per lo Studio Ghibli dopo aver nuovamente ritirato il suo pensionamento. Il suo prossimo lungometraggio originale si intitolerà How Do You Live? e attualmente è ancora sprovvisto di una data d'uscita. Ma a che punto è la produzione della pellicola?

Nonostante sia tornato dietro la macchina da presa, il regista è comunque invecchiato e per questo non può reggere determinati ritmi lavorativi tipici dell'industria dell'animazione. Per questo motivo il maestro si sta prendendo il suo tempo e la realizzazione del film sta avvenendo per piccoli passi. Nel dicembre 2019, infatti, Toshio Suzuki svelò che ad ottobre 2019 How Do You Live? era completo solo al 15%.

Qualche mese più tardi, a maggio 2020, sempre Suzuki aggiunse che il nuovo film di Miyazaki era pronto per 36 minuti e che probabilmente il lungometraggio sarebbe stato concluso nei prossimi 3 anni. Pare che questa ipotesi sia destinata ad avverarsi poiché il produttore, in occasione di una recente intervista per la rivista Sight & Sound, ha rivelato che attualmente How Do You Live è al 50%. Proseguendo per la stessa rotta, dunque, serviranno almeno altri 2 anni a Miyazaki per completare la produzione e rilasciare la pellicola sul grande schermo.

