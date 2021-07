Studio Ghibli, qual è il film più popolare? Ecco le preferenze di ogni paese del mondo!

Il sito web inglese BroadBrand Choices ha recentemente condotto un'interessante ricerca con l'obiettivo di scoprire il nome del film di Studio Ghibli più popolare al mondo. Nel corso dell'ultimo mese, gli analisti del sito hanno osservato il numero di ricerche effettuate da parte di un campione di pubblico per ogni paese del mondo, stilando infine una classifica.

Secondo quanto riportato dal sito, La città incantata è il film più cercato in ben 80 paesi su 138 analizzati, e di conseguenza il più popolare al mondo. Al secondo e terzo posto troviamo Il castello errante di Howl e Principessa Mononoke, mentre il meno conosciuto in assoluto pare essere La storia della Principessa Splendente. In calce potete dare un'occhiata alla mappa.

In Italia il film più cercato in assoluto è Porco Rosso, così come in Spagna e Francia. Questa piccola parte dell'Europa rappresenta un'eccezione, visto che nella stragrande maggioranza degli altri paesi a trionfare è il film vincitore del Premio Oscar La città incantata. Interessante anche notare i risultati ottenuti in Centro e Sud America, dove trionfa Ponyo in quasi tutte le nazioni più grandi.

E voi cosa ne dite? Qual è il vostro film Ghibli preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il nuovo film di Ghibli, How Do You Live?, dovrebbe terminare la produzione in autunno e sbarcare nelle sale giapponesi nel 2022.