Studio Ghibli: con questo ricettario potrai ricreare tutti i cibi dei film!

Per chi ha mai cercato di ricreare i deliziosi pasti che vengono mostrati nei film dello Studio Ghibli, adesso è possibile non cadere in errore con il bellissimo ricettario creato proprio dallo staff della famosa casa d'animazione.

Tantissime sono le bevande disponibili da poter ricreare comodamente da casa, tutte prese dai pasti disponibili al Parco Ghibli che presto ospiterà l'area dedicata alla Principessa Mononoke. Una di queste ricette è la TOOTH TOOTH Dekoboko Sabo, una cioccolata calda con biscotti al cacao e polvere di matcha, in aggiunta un adorabile ombrello a foglia.

Lo Studio Ghibli ha inoltre ideato alcuni ricettari per replicare alcuni piatti tipici. Uno fra questi è il ricettario pubblicato lo scorso ottobre de Il mio vicino Totoro e presto uscirà il libro ispirato ai cibi di Laputa: il castello nel cielo.

Nella galleria è possibile visionare tutti i meravigliosi piatti che i fan che acquisteranno questo ricettario potranno ricreare. Alcuni di questi pasti che si possono preparare nel film includono l'uovo fritto con pane che Sheeta e Pazu mangiano nella grotta e lo stufato che i pirati mangiano sulla nave-madre Tiger Moth. Non solo ricette tratte dal film, sono disponibili anche alcuni pranzi totalmente inediti, fra cui gli spiedini di carne alla griglia dei pirati e la sangria per bambini.

Intanto, l'ultimo film del maestro Miyazaki è appena uscito al cinema. How Do You Live ha incassato più dei precedenti film dello Studio Ghibli e si appresta a superare ogni tipo di record prossimamente. Ancora non è disponibile una data d'arrivo del lungometraggio in Italia, ma certamente non tarderà ad arrivare.