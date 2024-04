Lo Studio Ghibli riceverà la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes: un evento storico

Lo Studio Ghibli continua a fare la Storia: dopo il mastodontico successo de Il ragazzo e l'airone, la celebre compagnia co-fondata da Suzuki, Takahata e Miyazaki sarà celebrata anche al Festival di Cannes 2024, dove le verrà consegnata la Palma d'Oro onoraria: un unicum, dal momento che tale riconoscimento non è mai stato assegnato prima ad un collettivo.

Sin dalla sua fondazione, ancor più della manifestazione veneziana, Cannes ha sempre sovrapposto la propria immagine ad un'idea di autorialità assoluta, al punto da omaggiare, nel corso delle 77 edizioni del Festival, le carriere di coloro che hanno segnato un marchio indelebile nella storia della Settima Arte. E la decisione, da parte degli organizzatori, di tributare questo onore allo Studio Ghibli non equivale semplicemente ad una legittimazione culturale – quella l'ha acquisita da tempo – ma assume una valenza davvero storica, proprio perché nessun gruppo di artisti, sin dagli albori della manifestazione, era stato reputato meritevole di ricevere tale riconoscimento.

Ed è proprio sulla natura senza precedenti di questa celebrazione, che gli organizzatori del Festival hanno puntato l'attenzione in occasione dell'assegnazione del premio. “Per la prima volta nella nostra storia, non abbiamo scelto di celebrare una singola persona, ma un'intera istituzione” dichiarano in un comunicato congiunto il Presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il Delegato Generale della manifestazione, Thierry Frémaux. “Come tutte le icone della Settima Arte, questi artisti hanno popolato la nostra immaginazione con un insieme di universi pittoreschi, creativi e sensibili, immersi in narrazioni profondamente affascinanti. Con il Ghibli” proseguono Knobloch e Frémaux “l'animazione giapponese si è configurata come una delle grandi avventure della cinefilia, dislocata tra modernità e tradizione”.

Ad accogliere la notizia, è stato il produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, il quale si è detto entusiasta di questo inatteso riconoscimento. “Sono davvero onorato ed estasiato che il Ghibli abbia ricevuto la Palma d'Oro onoraria” dichiara in un commento Suzuki. “Vorrei davvero ringraziare dal profondo del mio cuore il Festival di Cannes. Quarant'anni fa, io, Miyazaki ed Isao Takahata abbiamo fondato questa azienda con il desiderio di portare un'animazione di alto livello ai bambini e agli spettatori di tutte le età. Oggi” prosegue il produttore “i nostri film sono visti dalle persone di tutto il mondo, e molti visitatori affollano quotidianamente il Ghibli Museum e il Ghibli Park per immergersi negli universi creati dai nostri film. E per quanto io e Miyazaki ormai stiamo invecchiando, sono sicuro che lo studio continuerà ad intraprendere nuove sfide, guidate da un corpus di animatori e professionisti che porterà avanti lo spirito della compagnia”.

L'annuncio dell'assegnazione della Palma d'Oro onoraria al celebre studio appare, da questa prospettiva, come l'ultimo tassello dell'eredità culturale della compagnia. E non solo perché arriva subito dopo la conquista da parte del Ghibli del mercato cinese, ma soprattutto per come va a completare quella cinquina di premi a cui ogni artista che opera nell'industria del cinema anela profondamente.

In tal senso Miyazaki, grazie al riconoscimento che gli verrà assegnato dalla manifestazione cannense il prossimo maggio, diventerà uno dei pochissimi cineasti ad aver ottenuto l'Orso d'Oro (con La città incantata), il Leone d'Oro onorario, il Golden Globe (conquistato di recente con Il ragazzo e l'airone), l'Oscar (di cui ne ha ben tre, se consideriamo anche quello alla carriera) e, appunto, la Palma d'Oro. A dimostrazione di quanto il maestro, e lo studio che gli ha permesso di penetrare nell'immaginario collettivo globale, sia ormai entrato di diritto nel gotha sia dell'animazione internazionale, che del cinema tout court.

