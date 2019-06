Studio Ghibli: scoperti dei vecchi appunti di produzione appartenenti a Isao Takahata

Se si pensa allo Studio Ghibli, oltre a ricollegarlo al nome di Hayao Miazaki non si può non ricordare il maestro Isao Takahata. Il regista giapponese si è spento lo scorso anno, ma la sua memoria rimane viva negli appassionati delle sue opere, che ora potranno scoprire qualcosa in più sulle idee originali dell'artista.

Sono trapelati, infatti, degli appunti contenenti le idee del regista su determinati progetti che aveva intenzione di sviluppare. Questi documenti furono scritti quando Takahata era nei suoi vent'anni, quindi sono utili a inquadrare la poetica primordiale che volle imprimere il regista nelle sue opere.

Gli appunti sono stati ritrovati principalmente nella sua abitazione, per poi essere affidati al Museo Nazionale di Arte Moderna a Tokyo al fine di analizzarli e trarne gli spunti più interessanti. All'interno della documentazione sono state rinvenute le idee di Takahata sul film Taketori Monogatari, il mito che fu propedeutico alla produzione de La storia della principessa splendente.

Le note manifestavano l'intenzione del maestro di animare il film secondo un metodo simile all'emakimono, una particolare tecnica giapponese per simulare l'animazione. Contemporaneamente all'uso di questo metodo, il ruolo della musica sarebbe stato fondamentale.

Per concludere, tra gli appunti di Takhata sono state trovate delle note sul suo primo lavoro da director: La grande avventura del piccolo principe Valiant. Le bozze contenevano una spiegazione preventiva dei rapporti tra i personaggi e del loro modo di pensare. Inoltre, il maestro Takahata avrebbe introdotto un ritmo di lavoro particolare per la pellicola in questione, insieme ad un processo creativo piuttosto "democratico", attraverso cui ogni elemento dello staff sarebbe stato in grado di proporre idee e vedute sul film.

Gli appunti del regista saranno esposti al Museo Nazionale d'Arte Moderna a Tokyo il 2 Luglio, come parte di un'esibizione speciale dedicata al maestro Takahata.

Gli appunti del regista saranno esposti al Museo Nazionale d'Arte Moderna a Tokyo il 2 Luglio, come parte di un'esibizione speciale dedicata al maestro Takahata.