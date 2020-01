Studio Ghibli: scopriamo il singolare processo lavorativo di Hayao Miyazaki

Il nome di Hayao Miyazaki è ormai un rombo tonante nelle orecchie degli appassionati di animazione giapponese. L'autore dello Studio Ghibli ha costruito la sua fantastica carriera grazie al proprio talento, certamente, ma anche ad una routine lavorativa molto fitta della quale veniamo informati attraverso un'interessante retroscena.

A questo proposito, Kotaku ha condiviso una serie di citazioni direttamente dal prossimo memoir di Steve Alpert, lo storico Direttore delle vendite internazionali dello Studio Ghibli. Quest'ultimo ha lavorato nello studio d'animazione per ben quindici anni, e le sua testimonianza ci aiuta a capire quanto siano poco ortodossi ritmi lavorativi di Miyazaki:

"Spesso Miyazaki divideva il suo lavoro in cinque parti: A, B, C, D ed E. Non si tratta di atti come in una sceneggiatura, ma piuttosto del 20% della lunghezza prevista per il suo lungometraggio. Miyazaki era solito concludere la scrittura del film e iniziare il meeting con gli animatori, per poi analizzare i loro lavori.

Nel momento in cui Miyazaki si accingeva alla Parte D, iniziava a dubitare se le cinque parti e la lunghezza assegnate al film sarebbero bastate per contenere la storia. Di solito non aveva idea di come sarebbe finito il film. Poteva avere delle idee contrastanti sulla sua conclusione che non riusciva a dirimere, oppure poteva proprio non averne. Gli animatori cominciavano la Parte D e il processo di scrittura subiva un sensibile rallentamento.

Un senso di crisi imminente penetrava nello studio. Miyazaki smetteva di scrivere e spendeva il suo tempo a fare attività estranee al film. Tagliava la legna per la stufa in ghisa del suo studio nel Vermont. Qualcuno informava Suzuki del fatto, il quale si avvicinava e tentava di fargli smettere di tagliare la legna incitandolo a tornare al lavoro".

Questo è solo uno stralcio, piuttosto eloquente, del singolare processo creativo di Miyazaki. Steve Alpert nel suo libro "Sharing a House With the - Never Ending Man: 15 Years at Studio Ghibli, riporta minuziosamente il modus operandi che ha contraddistinto lo studio giapponese nei suoi anni di permanenza, fornendo degli ulteriori retroscena che soddisferanno anche i fan più curiosi.

Il capolavoro dello Studio Ghibili, "La Città Incatata", continua a macinare successi. Sono spuntate in rete le prime concept art del film "Il mio vicino Totoro" realizzate da Miyazaki.