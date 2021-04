Studio Ghibli: secondo una fonte Miyazaki avrebbe finito gli storyboard del suo nuovo film

Si intitolerà How Do You Lve? il prossimo film di Hayao Miyazaki, leggendario regista dello Studio Ghibli nonché icona dell'animazione giapponese in tutto il mondo. Per via della sua età avanzata il maestro ha lavorato lentamente al progetto, ma sembra che finalmente sia arrivato a completare una grossa porzione del suo lavoro.

A dicembre 2019 venne svelato da Toshio Suzuki, storico produttore dello studio, che a tre anni dall'inizio dei lavori il film era pronto per appena un 15%. L'ultimo aggiornamento è arrivato sempre dal producer lo scorso marzo quando, in occasione di un'intervista per una rivista nipponica, aggiunse che How Do You Live? aveva raggiunto il 50%.

Questa lunga attesa è per ovvi motivi causata dallo stesso Miyazaki che sta lavorando lentamente e prendendosi tutto il tempo necessario in accordo alla sua salute. A tal proposito, Satoshi Takabatake, designer e animatore che ha lavorato per lo studio Ghibli al "Castello Errante di Howl", ha recentemente svelato che il regista ha finalmente completato gli storyboard del film, sintomo di un gigante passo in avanti nello stato dei lavori e che potrebbe condurre ad una brusca accelerata per concludere la produzione già a fine 2021, come anticipato in una precedente occasione dallo stesso Miyazaki.

Se così fosse, dunque, non ci resta che attendere qualche settimana nell'attesa di ricevere dettagli ufficiali in merito ad How Do You Live?. E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia, non vedete l'ora di rivedere al cinema un film del maestro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.