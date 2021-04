Studio Ghibli e il segreto del cibo, perché sembra così buono? Il producer svela l'arcano!

Guardando per la prima volta La città incantata o Il castello errante di Howl vi sarete sicuramente chiesti "com'è possibile che il cibo sembri così appetitoso?". Il design dei piatti realizzati dagli animatori Ghibli del resto è praticamente perfetto, ma a quanto pare c'è una ragione ben specifica di cui praticamente nessuno era a conoscenza.

Toshio Suzuki, produttore di Studio Ghibli, ha recentemente risposto alle domande dei fan su Twitter, svelando qualche curiosità sulle pellicole. Durante il Q&A un utente ha chiesto al produttore di svelare il segreto dietro le animazioni del cibo, e Suzuki ha risposto che la ragione per cui questo sembra tanto appetitoso è che Hayao Miyazaki cucina i piatti personalmente per aiutare gli animatori.

Il fondatore dello studio ama cucinare, e in rete potete trovare diversi video dove prepara piatti per gli animatori durante la produzione dei film. Per quanto riguarda il cibo che deve essere consumato dai personaggi o che richiede dei close-up, Miyazaki semplicemente ne realizza una versione in modo da osservare il modo in cui si muovono gli ingredienti, mostrando agli animatori il processo e il risultato finale.

L'amore di Miyazaki per questa industria del resto non ha limiti, come dimostra il suo recente ritorno alla direzione dopo una lunga pausa che molti avevano associato a un pensionamento anticipato. Vi ricordiamo che How Do You Live?, il prossimo film di Ghibli diretto da Miyazaki, sarà completato in autunno e molto probabilmente uscirà nel corso 2022.