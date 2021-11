Studio Ghibli: la stanza del mago Howl ricreata alla perfezione su Animal Crossing

Il celebre e acclamato Studio Ghibli conta numerosi lungometraggi animati considerati dei veri e propri capolavori dell'animazione giapponese. Tra La Città Incantata e Principessa Mononoke va annoverato anche Il Castello Errante di Howl, basato sull'omonimo romanzo scritto da Diana Wynne Jones, vincitore di molteplici premi cinematografici.

L'unicità delle ambientazioni che caratterizza pressoché la totalità delle produzioni dello studio nato a Tokyo nel 1985 continua ancora oggi a conquistare molti appassionati, e uno in particolare ha voluto ricreare una camera apparsa proprio nel Castello Errante di Howl in Animal Crossing New Horizons. L'incredibile personalizzazione e libertà creativa che l'esclusiva Nintendo permette ha consentito a molti giocatori di ricreare sulle proprie isole personali panorami, case e oggetti visti in diverse serie e pellicole.

L'utente @Doremi_No1, Teto su Animal Crossing, è riuscito con dedizione e molta cura per i dettagli a ricreare la stanza del mago Howl. Come potete infatti vedere dalle immagini disponibili nel post in calce, la disposizione di ogni oggetto, decorazione, illuminazione è stata calcolata su misura. Il risultato finale appare estremamente fedele all'originale, e dimostra come l'estetica degli oggetti del gioco possa essere perfettamente in linea con lo stile dello Studio Ghibli. Cosa ne pensate di questo omaggio? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che è stata realizzata una figure speciale per una delle eroine dello Studio Ghibli, e vi lasciamo ad un modellino LEGO del Castello Errante di Howl.