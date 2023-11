Studio Ghibli ci stupisce ancora: questi portapenne sono unici

L’infinità di immaginari fantasy proposti dallo Studio Ghibli ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, e pochi dei lungometraggi dello studio fondato da Hayao Miyazaki negli anni ’80 al fianco di altri tre colleghi, hanno raggiunto la popolarità di La Città Incantata, che continua a ricevere merchandise simpatico e originale.

L’ultima novità, infatti, riguarda un set di due portapenne basato sui personaggi di Yubaba e Zeniba, le due gemelle profondamente diverse che tirano un po’ le fila della trama del film, l’una ostacolando Chihiro per i suoi interessi personali, e l’altra cercando di aiutare la piccola protagonista a riavere indietro i suoi genitori. Per quanto simili appaiano, le due sorelle sono mosse da intenzioni profondamente diverse e rappresentano due facce della stessa medaglia.

Mentre Yubaba si dimostra egoista e interessata unicamente ai soldi e al potere, Zeniba apprezza la vita semplicemente riconoscendo la bellezza dei piccoli momenti e gesti. La differenza tra le due è stata anche resa evidente nel set chiamato Spirited Away Inkan and Pen Stand, come potete vedere nell’immagine riportata in fondo alla pagina.

Yubaba viene rappresentata mentre scrive il messaggio per contattare Chihiro e offrirle un lavoro ai bagni pubblici che gestisce, mentre Zeniba lavora a maglia. Questi simpatici portapenne sono già disponibili sullo store online di Donguri Kyowakoku, al prezzo di 3300 yen per unità, circa 20 euro al cambio attuale. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

