Studio Ghibli: le toccanti parole di Miyazaki, 'La Città Incantata non appartiene a me'

Molte produzioni animate di successo stanno ricevendo degli adattamenti live action, sia a teatro che sotto forma di serie televisive. Una delle iniziative più interessanti in questo ambito è lo spettacolo dedicato a La Città Incantata, riguardo al quale si è anche espresso Hayao Miyazaki, regista e volto del celebre Studio Ghibli.

La scorsa settimana si è tenuta una speciale conferenza stampa riguardante il progetto, dove a rappresentare lo Studio Ghibli è stato il producer Toshio Suzuki, che rispondendo alle domande da parte dei giornalisti ha rivelato i pensieri di Miyazaki riguardo questo adattamento teatrale.

Dopo aver prontamente accettato l'idea, il maestro ha commentato: "Ho già lasciato andare La Città Incantata. È stato realizzato grazie al supporto di così tante persone che non appartiene a me. Appartiene a tutti." Si tratta di parole piuttosto decise, che mostrano anche la grandezza di un artista del suo calibro, guidato da un grande spirito di collaborazione e l'immensa passione che da anni mette nel lavoro che fa, centrale nel rendere lo Studio Ghibli uno dei simboli riconosciuti in tutto il mondo dell'animazione giapponese.

Per concludere ricordiamo che il museo Academy Awards sta ospitando una speciale mostra dedicata a Miyazaki, e vi lasciamo ad una riproduzione LEGO motorizzata del Castello Errante di Howl.