Studio Ghibli: il tour virtuale del Museo è un'esperienza onirica

Lo Studio Ghibli è un vero e proprio monumento vivente per tutti gli appassionati dell'animazione giapponese e le migliori pellicole hanno preso vita nel Museo dello studio. Se il Covid-19 ha negato il vostro sogno di visitare questo luogo, sappiate che è possibile farlo virtualmente.

Tornando al cinema lo Studio Ghibli ha battuto il Covid-19, ma per abbattere definitivamente i devastanti effetti economici subiti lo studio cinematografico giapponese deve necessariamente riaprire tutte le sue attività. Presto, seguendo nuove linee guida anti contagio, il Museo dello Studio Ghibli tornerà ad accogliere visitatori. In attesa di questo evento, lo studio ha pubblicato una serie di brevi clip del museo che forniscono un piccolo assaggio virtuale del luogo. Visto il divieto di fare fotografie e video all'interno, questi spezzoni sono una manna per tutti i fan ansiosi di visitare il Museo.

Questi viaggi virtuali concedono uno sguardo unico al museo, ponendo lo studio sotto una nuova luce decisamente più accogliente. Le clip portano i viaggiatori virtuali attaverso l'area nota come "Where a Film is Born", zona che ospita libri sull'animazione e tecniche di disegno a mano. Accompagnati da una sfilza di figure e peluce, il viaggio continua poi in famose aree come le vetrate colorate o il cafè, recentemente testato da Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli. Se avete sempre sognato di visitare il Museo dello Studio Ghibli questa è l'occasione per vivere un'esperienza onirica.