Studio Ghibli è trend topic su Twitter: il rapper dei BTS indossa dei capi a tema da $2600

Da ormai qualche ora in Corea del Sud è scoccata la mezzanotte, e il celebre cantante J-Hope, frontman dei BTS, ha deciso di festeggiare il proprio compleanno in live streaming con i suoi fan. Per l'occasione, il cantante si è presentato con indosso due capi ispirati ai lavori Ghibli, facendo immediatamente volare lo studio nelle tendenze Twitter.

Come potete vedere in calce il rapper ha indossato due capi firmati "Loewe", la prestigiosa casa di moda spagnola specializzata in prodotti super-lusso, per un valore totale di circa 2600 dollari. La felpa e e i pantaloni (realizzati dallo stilista statunitense Rick Owens) sono stati messi in commercio pochi mesi fa, e fanno parte di una nuova collezione "Loewe x Ghibli" dal price tag a dir poco astronomico.

I BTS del resto sono una boy band di fama mondiale, con circa 20,5 milioni di dischi venduti dal debutto a marzo 2020. I sette membri della band hanno contribuito da soli allo 0,3% del PIL annuale della Sudcorea, con introiti pari a circa 5,5 trilioni di won nel 2018. Con numeri del genere, permettersi una felpa di Loewe non è sicuramente un problema.

L'omaggio farà sicuramente piacere a Studio Ghibli, che da pochi giorni è tornato sul grande schermo con Earwig e la Strega. Il film è stato accolto in maniera per lo più negativa in occidente, ma qualche passo falso non può assolutamente far dimenticare il mastodontico apporto dato al mondo dell'animazione dallo studio di Miyazaki.