Studio Ghibli: vediamo il nuovo logo del parco a tema disegnato da Toshio Suzuki

Nonostante l'arrivo della prossima pellicola di Miyazaki e Studio Ghibli sembra ancora lontano, di recente è stato annunciato che La Città Incantata arriverà in Cina, un delle opere più importanti realizzate dallo studio e vincitrice di un Oscar. Per celebrare lo studio, dal 2020 inizierà la costruzione di un nuovo parco a tema Ghibli.

L'anno scorso, la prefettura di Aichi ha rivelato con alcune immagini contenenti i progetti, la data di inizio di costruzione del parco a tema, che continuerò per due o tre anni. La prefettura ha concordato lo creazione del parco nel 2017 e il progetto è stato accettato lo scorso marzo.

Nell'immagine che potete trovare in calce alla notizia, è presente il logo ufficiale che Studio Ghibli ha presentato per il parco a tema durante la conferenza stampa di lunedì. A quanto comunicato, la parte "Ghibli" è stata disegnata dallo stesso Miyazaki, mentre per la parte "park" se ne è occupato Toshio Suzuki, che di recente è stato celebrato con una mostra in suo onore presso l'Edo Culture Conplex di Tokyo. Pare inoltre che sia stato proprio Suzuki ad occuparsi del design del logo, che risulta molto simpatico e sicuramente in linea con la visione del mondo dello Studio Ghibli.

Infine, vi consigliamo di scoprire perchè lo Studio Ghibli non ha mai puntato ai grandi incassi, rivelato dallo stesso Suzuki durante un'intervista.