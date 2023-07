Studio Ghibli: i veri fan ameranno questo nuovo merchandising di Totoro!

Lo Studio Ghibli non si ferma: dopo il grande successo di How Do You Live nelle sale cinematografiche giapponesi, la casa d'animazione celebra ancora una volta il grande maestro Miyazaki con un merch interamente dedicato a Il mio vicino Totoro!

Arrivano meravigliose notizie per i fan dei noti film di Hayao Miyazaki, è arrivato un ricettario per ricreare i piatti tipici dello Studio Ghibli e ancora l'aggiunta di una nuova area dedicata alla Principessa Mononoke nel parco Ghibli, il famoso parco a tema inaugurato lo scorso novembre 2022.

Proprio quando pensavamo che tutte le notizie più interessanti fossero terminate, è arrivata l'uscita della My Neighbour Totoro Story Collection. In allegato, una graziosa poesia che celebra il grande successo del lungometraggio:

"Collezione di storie de Il mio vicino Totoro. Questa strana creatura è ancora in Giappone. Forse. 'Il mio vicino Totoro', che quando eravate piccoli guardavate in continuazione finché il video non si consumava. Quando si guarda il film anche adesso, da adulti, l'emozione che si provava allora rimane la stessa, e si prova nostalgia. La "My Neighbour Totoro Story Collection" è piena di preziose scene del film. Per farvi provare di nuovo quelle sensazioni che provavate da bambini. Se cercate bene, sono sicuro che c'è ancora. Se non riuscite a trovarla, è solo perché non credete che ci sia".

Con questa nuova collezione, che comprende specchi, portamonete, peluche e action figure, lo Studio Ghibli intende far riscoprire quella meraviglia infantile, con una serie di prodotti targati Totoro per portare gioia nella nostra quotidianità. L'intera collezione può essere vista nella galleria sottostante.