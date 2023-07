Studio Ghibli x Levi's: arriva la nuova collezione d'abbigliamento denim

Lo Studio Ghibli in fatto di merchandising ha sempre sorpreso i fan e soddisfatto ogni esigenza, con dei gadget sempre più originali. Per la prima volta, tuttavia, arriva una collaborazione con uno dei marchi d'abbigliamento più importanti e più antiche al mondo.

Non solo lo studio Ghibli, Chainsaw Man ha collaborato con Uniqlo per produrre degli abiti alla moda e ad un prezzo accessibile, mentre per il loro 25° anniversario One Piece ha collaborato con ATMOS per produrre una linea di t-shirt streetwear.

Il brand Levi's vanta anni di produzione nel settore della moda, sin dal 1853, e adesso si unisce allo Studio Ghibli per celebrare uno dei primi film e grandi capolavori del maestro della cinematografia Hayao Miyazaki, uscito nel 1997, la Principessa Mononoke.

Secondo Levi Strauss Japan, sia lo Studio Ghibli che Levi's sono diventati icone culturali grazie al loro impegno per i dettagli e alla passione per l'artigianato, e grazie a questi fattori in comune la collaborazione è ancora più ideale.

Combinando lo stile iconico della Levi's con la splendida estetica del film, la collezione Levi's x Princess Mononoke è un pezzo da collezionare perfetto per gli amanti del film, un'arte da indossare. Attraverso la galleria al termine dell'articolo è possibile osservare con attenzione i capi d'abbigliamento; la collezione contiene un'ampia gamma di articoli, tra cui jeans, giacche, magliette e borse.

Sui capi spicca la natura selvaggia in cui la principessa protagonista è immersa, con dei maestosi paesaggi e un'attenzione specifica all'ecosistema del lungometraggio. Il video promozionale mostra tutti i vestiti indossati dai modelli della collezione.