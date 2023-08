Studio Ghibli x Uniqlo: annunciata una nuova e incredibile linea d'abbigliamento!

Se ancora non aveste recuperato i lungometraggi di questo leggendario studio ecco dove e in che ordine recuperare i film dello Studio Ghibli. Oggi, infatti, parliamo di una bellissima collaborazione che riguarda i prodotti di questa casa di produzione. Che siate fan storici o novizi non potete farvi scappare la nuova linea di capi Ghibli x Uniqlo!

L'azienda giapponese, designer, produttrice e distributrice di capi casual è famosissima nel mercato anime e non. Sponsor storica di sportivi quali Roger Federer, le linee create in collaborazione con prodotti animati sono svariate: da Dragon Ball a Sailor Moon, fino ai più recenti AoT e Spy x Family. Oggi andiamo però a vedere la nuovissima collezione in collab con lo Studio Ghibli!

Creata dalla penna della designer thailandese Kanyada Phatan, collaboratrice del magazine mensile di Ghibli, Neppu, gli artwork presenti sui capi sono incredibili. La reinterpretazione delle figure più iconiche dei lungometraggi rendono questi prodotti davvero unici. Con prezzi che oscillano tra i 5$ (4,6 E) per i calzini e i 39,90$ (ca. 36 E) per le felpe, la capsule è davvero accessibile a tutti. Dove acquistarla? Per quanto riguarda gli store fisici Uniqlo è disponibile solo in Thailandia e Singapore, ma potete tranquillamente acquistare i capi online a questo link oppure a quest'altro link, in base a quale paese tra i due sceglierete come venditore.

Da Mononoke a Totoro, i design sono svariati e originali, sarebbe un peccato farsi scappare quest'occasione. E voi siete fan dei film Ghibli? Fatecelo sapere con un commento. Visto che abbiamo parlato di capsule collection, non perdetevi la fantastica collab tra Levi's e Ghibli!