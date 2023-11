Studio Ghilbi diventa lo studio più di valore della storia

Era la fine di settembre 2023 quando è arrivata la conferma dell’acquisizione dello Studio Ghibli da parte di Nippon TV, e ora, grazie ad un report dell’Animation Business Journal sono stati diffusi i dati relativi all’importo pagato dall’emittente per raggiungere il 42.43% delle azioni dello studio, e si tratta di cifre da capogiro.

Come viene specificato nel report, Nippon TV ha investito oltre 10 miliardi di yen, circa 62 milioni di euro al cambio attuale, per acquisire un ulteriore 30% delle azioni, poiché prima delle trattative ricopriva già la posizione di maggior azionista dello Studio Ghibli con una quota pari al 14.86% delle azioni totali. Questi dati sono stati utili per ricavare il valore effettivo dell’intero studio d’animazione che da decenni ormai consegna capolavori e opere uniche al settore.

Il risultato è sorprendente, dato che il valore complessivo dello Studio Ghibli sarebbe di 36.6 miliardi di yen, 227 milioni di euro. Ciò rende l’azienda fondata nel 1985 da Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, Isao Takahata e Yasuyoshi Tokuma, lo studio di animazione dal valore più alto ad essere mai stato acquisito nella storia dell’industria. Nel 2007, infatti, la fusione tra Mag Garden e Production I.G., che diede vita a IG Port, venne valutata 20 miliardi di yen, e sebbene fossero altri tempi e oggi vi è sicuramente più richiesta nei confronti degli anime, tra film e serie, il risultato raggiunto da Ghibli rimane straordinario.

