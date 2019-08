Studio Khara ha deciso: Evangelion 3.0+1.0 sarà l'ultimo film girato con 3ds Max

Il nuovo trailer di Evangelion 3.0+1.0 ha fatto ben sperare i fan, pronti a godersi l'ultima pellicola della serie Rebuild of Evangelion ideata da Hideaki Anno. Con la conclusione della tetralogia però, verrà segnata anche la chiusura di un altro importante capitolo per Studio Khara: quello dedicato all'utilizzo del software di animazione 3ds Max.

In un post pubblicato sul sito web ufficiale di Khara Animation lo scorso 30 luglio infatti, lo Studio ha annunciato che, insieme all'affiliato Studio Q, avrebbe preso le distanze dall'utilizzo dell'attuale software. Secondo quanto rivelato, tutti i prossimi progetti dei due Studi di animazione saranno realizzati con il programma di animazione 3DCG Blender, già famoso per essere stato impiegato in progetti come Captain America: The Winter Soldier, Smash Bros per 3DS e Wii U e diversi videogiochi firmati Ubisoft.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Engadget Japan, il Presidente di Studio Q nochè Digital Director di Studio Khara Hiroyasu Kobayashi, ha affermato che i motivi del cambiamento sarebbero da ritrovarsi negli alti costi di mantenimento del software e nella generale efficacia di Blender, ritenuto più performante per progetti in larga scala.

Il costo annuale di una licenza 3ds Max, effettivamente, costa a Khara circa 254,880 yen per impiegato (più o meno 2200€); non poco se si considera che lo studio conta attualmente circa 30 animatori. Dall'altra parte, Blender è un programma open source completamente gratuito: il risparmio sarebbe di circa 6,3 milioni di yen ad anno (più o meno 53,000 euro).

La data di uscita di Evangelion 3.0+1.0 è stata fissata per il prossimo anno, dunque sembra proprio che non vedremo Blender in azione in tempi recenti. E voi cosa ne dite? State aspettando anche voi l'ultimo film dedicato alla saga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!