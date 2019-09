Lo studio Kyoto Animation ottiene quasi 3 miliardi di yen in donazioni

Tra i grandi attentati che hanno sconvolto il meraviglioso Sol Levante, quello allo studio Kyoto Animation ha ferito larga parte dell'orgoglio giapponese e una fetta importante della cultura nipponica. Da tutto il mondo, infatti, la mobilitazione per fornire aiuti alla compagnia è stata immensa, proprio come dimostrano le donazioni ricevute.

Nonostante lo storico studio sia ormai inutilizzabile, 34 vittime dell'incendio non sono più in pericolo di vita, grazie al duro lavoro dei medici e del supporto dalle community di tutto il globo. Nell'ultimo periodo, infatti, Kyoto Animation aveva aperto una campagna di donazioni da devolvere alle famiglie colpite dall'incidente, un evento per ripartire con le proprie gambe. L'azienda ha recentemente pubblicato i primi dati sulle donazioni ricevute, una cifra corposa di oltre 2.6 miliardi di yen, circa 22 milioni di euro al cambio attuale.

Sicuramente un numero importante che farà la differenza, seppur non cancellerà la terribile tragedia che ha tolto la vita a personalità di spicco nell'intero mondo dell'animazione, un lutto per tutta la cultura. Lo spiacevole episodio, inoltre, è stato persino emulato da un folle che ha minacciato una compagnia nipponica di incendio, proprio come accaduto allo studio KyoAni. Fortunatamente, l'uomo è stato arrestato e non vi sono stati problemi, ma conferma che la ferita continua ancora a sanguinare nel corpo dei fan di tutto il mondo.

