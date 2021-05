Studio MAPPA: 2 nuovi annunci ai MAPPA Stage 2021?

Il prossimo mese, per l'esattezza il 27 giugno, si terranno i MAPPA Stage 2021, evento nel quale lo studio svelerà le ultime novità sui propri titoli di punta quali L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, Chainsaw Man e tanti altri. Tuttavia, pare che ci saranno piacevoli novità per i fan dell'azienda.

Qualche piccola sorpresa è già stata annunciata per l'evento, come il primo trailer di Chainsaw Man che, presumibilmente, accompagnerà la data d'uscita ufficiale dell'anime sul piccolo schermo. Allo stesso modo, sembra quasi scontato aspettarsi qualche piccola anticipazione sulla seconda parte della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti, seppur alcuna conferma ci sia ancora a riguardo.

Ad ogni modo, nelle scorse ore il sito ufficiale è stato aggiornato con l'aggiunta, all'interno della sezione dei MAPPA Stage, di due nuove locandine con la dicitura "Coming Soon" che lasciano presagire due interessanti annunci. Secondo alcuni appassionati uno di essi potrebbe riguardare il film su Yuri on Ice! o Jujutsu Kaisen, non presenti tra i titoli ospitanti della manifestazione, ma non è da escludere che possano trattarsi di nuovi annunci previsti proprio per l'importante occasione.

Non ci resta dunque che attendere ancora un mese per conoscere quali progetti ha in cantiere lo Studio MAPPA per i prossimi anni, ad ogni modo vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità a riguardo. Secondo voi, invece, di cosa si tratta esattamente? Diteci la vostra con un commento qua sotto.