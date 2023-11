Studio MAPPA: gli animatori discutono sulle dure tempistiche per Jujutsu Kaisen

Sempre più animatori dello Studio MAPPA stanno condannando il ritmo di lavoro stressante per realizzare Jujutsu Kaisen 2. Se non siete riusciti a seguire la vicenda per intero, ecco tutte le accuse che, in questi giorni, i vari lavoratori hanno mosso alla nota casa d'animazione.

Nell'ultimo mese, almeno cinque animatori di Studio MAPPA hanno parlato delle dure condizioni di lavoro per realizzare la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che sta andando in onda in questi giorni. Poco prima del debutto dell'episodio 17, artisti e collaboratori della nota casa d'animazione, hanno rivelato che avrebbero abbandonato il progetto di quest'anime per le pessime condizioni di lavoro.

Alcuni giorni fa, il regista di JJK, Arai Kazuto, ha lasciato un messaggio su Twitter (X), in cui esprimeva il suo dispiacere per l'andamento di questo progetto anime: "Sono arrivate alcune cattive notizie e sono molto sopraffatto. Questa è la fine più noiosa a cui riesco a pensare. Ah, la festa è finita. Sì, sciogliamoci. Sciogliamoci.". Un messaggio considerato un po' enigmatico e che forse perde un po' il senso dell'originale nella traduzione dal giapponese all'inglese, e poi all'italiano.



In un post successivo, Kazuto ha aggiunto: "Sono seriamente demoralizzato. Niente è più divertente. Non lo sopporto." . E' chiaro che l'autore sente su di se il peso di queste condizioni di lavoro stressanti, ma anche le polemiche che ne stanno seguendo sui social.



Precedentemente, il regista di Jujutsu Kaisen era già stato pesantemente criticato dai fan per la realizzazione dell'episodio 14.

Anche l'animatore di Studio MAPPA, Amphibi ha commentato sui social il lavoro di Jujutsu Kaisen, scrivendo "la fine" con un'emoji di un teschio; Okubo Shunsuke e altri hanno condiviso schizzi di un animatore di nome Shirobako che cerca di impiccarsi mentre sembra completamente esausto; altri hanno semplicemente ritwittato alcuni post che criticavano lo studio che ha lavorato a Jujutsu Kaisen.

Nelle ultime ore, l'animatore Honehone ha lasciato un lungo messaggio per i fan di Jujutsu Kaisen: "L'intero staff riesce in qualche modo a completare un progetto che segue un programma (che normalmente sarebbe impossibile da rispettare) e poi le persone sopra di loro che vedono solo i risultati dicono: 'Che diavolo, possiamo farcela e non riescono ad apportare miglioramenti!".