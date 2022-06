Studio MAPPA all'anime EXPO: novità per L'Attacco dei Giganti 4 Parte 3 e Chainsaw Man?

L'Anime EXPO è una vetrina ideale per diversi studi di animazione per annunciare novità sulle ultime produzioni visto il grande afflusso di appassionati che accorre alla manifestazione. Ad ogni modo, anche MAPPA parteciperà all'evento in questione per discutere dei suoi titoli in lavorazione.

Tra le opere che parteciperanno all'Anime EXPO spiccano sicuramente Dragon Ball Super, che avrà un panel dedicato da cui ci si aspetta l'annuncio del nuovo anime, nonché Chainsaw Man, uno dei gioielli di Studio MAPPA su cui pendono altissime aspettative.

Ad ogni modo, Geek.fr ha riportato l'indiscrezione che oltre all'adattamento anime del manga di Tatsuki Fujimoto ci sarà anche l'attuale caposaldo dello studio di animazione, ovvero L'Attacco dei Giganti 4 Parte 3. All'evento in questione, dunque, sembra che parteciperanno sia il presidente che i produttori dei due anime in questione per raccontare le ultime novità sugli anime in corso. L'Anime EXPO, dunque, potrebbe essere un luogo ideale per Studio MAPPA per rivelare al pubblico dei trailer inediti per ammirare la bontà del comparto tecnico di due delle produzioni più attese.

Secondo voi, invece, cosa possiamo aspettarci all'Anime Expo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.