lo studio MAPPA annuncia Re-MAIN, scopriamo l'anime sulla pallanuoto

Negli ultimi anni lo studio d'animazione MAPPA si è fatto sempre più notare grazie alla produzione di diversi anime di successo. Andiamo insieme a scoprire quale sarà una delle prossime creazioni dell'azienda.

RE-MAIN è il nome della nuova serie dedicata alla pallanuoto che narrerà la storia di Minato Kiyomizu, un ragazzo che lasciò lo sport a seguito di un incidente e che decide di ricreare una squadra una volta iniziata la scuola superiore. Gli inesperti membri del nuovo gruppo si troveranno però a dover affrontare numerosi problemi.

L'anime originale verrà pubblicato nel corso del 2021 ed a ricoprire un ruolo chiave nella sua produzione vi è Masafumi Nishida. L'uomo che già in passato prese parte alla creazione di Tiger & Bunny, di cui ricordo essere stati svelati alcuni dettagli sul cast della seconda serie, è il co-creatore di questo nuovo lavoro ed avrà gli ulteriori compiti di direttore principale, supervisore e scrittore della sceneggiatura e direttore audio. Insieme a lui e sotto la sua supervisione dirigerà l'opera anche Kiyoshi Matsuda, inoltre Aori Fujika si occuperà del design dei personaggi e Kana Utatane comporrà le musiche.

Ulteriori membri del cast svelati comprendono Yuto Uemura nei panni del protagonista; Kotaro Nishiyama per la voce di Eitaro Oka, un amico di Minato; Subaru Kimura come Jo Jojima, il capitano della squadra; e Lynn nei panni di Chino Kawakubo, personaggio di cui ancora non si conoscono molti dettagli a parte il suo legame col passato del personaggio principale.

