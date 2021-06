Studio MAPPA: l'azienda cerca nuovi animatori, candidature aperte per il mese di giugno

Nell'ultimo periodo sono emerse molte discussioni riguardanti il calo realizzativo delle serie anime prodotte dallo Studio MAPPA, soprattutto per la quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, e vista la quantità di progetti presi in carico per i prossimi anni, l'azienda ha avviato un periodo di reclutamento di nuovi animatori.

In seguito infatti alle aspre critiche ricevute per la trasposizione animata di The God of High School, pubblicata nel giugno del 2020, anche il tentativo di continuare la storia di Eren e compagni, dopo l'egregio lavoro fatto da Wit Studio, è stato giudicato inizialmente insufficiente da molti spettatori. Stando alle licenze acquisite negli ultimi anni, studio MAPPA sarebbe coinvolto nella produzione di una decina di serie, tra cui si inserisce anche qualche pellicola come il film prequel di Jujutsu Kaisen.

Si tratta di una mole di lavoro impressionante, insostenibile dai 200 dipendenti dell'azienda. Per questo motivo i dirigenti di MAPPA hanno deciso di assumere nuovi animatori, pubblicando un sorprendente post pubblicato su Twitter, che potete trovare in calce alla notizia. Come specificato nel corso del mese di giugno tutti gli interessati, che siano professionisti o debuttanti nel settore, potranno recarsi nei loro uffici a Tokyo per sostenere colloqui di lavoro. Per quanto questa iniziativa è sintomo di crescita e di speranza per una maggiore qualità produttiva, rimane singolare la scelta di comunicarlo attraverso i social.

Ricordiamo però che gli stessi animatori di MAPPA si erano lamentati del crunch e di periodi di lavoro continuato in pessime condizioni durante la produzione dell'Attacco dei Giganti, evento che potrebbe far desistere molte persone dal voler lavorare per lo studio.