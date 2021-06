Studio MAPPA compie 10 anni, auguri allo studio dietro Jujutsu Kaisen e Attack on Titan

Era il 14 giugno del 2011 quando Masao Maruyama, fondatore e produttore di Madhouse, decise di investire nella creazione di un nuovo studio d'animazione chiamato MAPPA con sede a Tokyo. Dieci anni dopo, Studio MAPPA conta 200 dipendenti, diversi e importanti progetti in produzione, e una certa rilevanza nel vasto panorama degli anime.

Nonostante sia stato al centro di moltissime discussioni nel corso dell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda la prima parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, la buona qualità della maggior parte dei lavori di Studio MAPPA è innegabile. Tra produzioni originali come Listeners, adattamenti molto riusciti come Jujutsu Kaisen, e collaborazioni importanti come Yasuke, realizzato per Netflix, MAPPA si è affermato in breve tempo come uno dei più importanti studi d'animazione.

Inoltre la quantità di produzioni in serbo per i prossimi anni, tra cui l'adattamento di Chainsaw Man, la conclusione dell'opera di Isayama, e il film prequel di Jujutsu Kaisen, ha portato lo studio ad aprire candidature a nuovi animatori per tutto il mese di giugno, aggiunte che potrebbero portare ad un miglioramento qualitativo non indifferente. Per celebrare i 10 anni dalla fondazione dello studio la pagina Twitter @animetv_jp ha condiviso il post che potete vedere in calce, chiedendo agli utenti quali siano stati i migliori lavori mai prodotti da MAPPA.

Ricordiamo inoltre che il 27 giugno si terrà il MAPPA Stage 2021, dove potrebbero essere annunciati due nuovi progetti.