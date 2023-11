Studio MAPPA è famoso grazie a un anime: non crederete grazie a quale

Conosciamo lo Studio MAPPA per alcuni importanti capolavori che hanno fatto la storia fra gli anime moderni, come Attack on Titan che si è recentemente concluso, Jujutsu Kaisen che sta proseguendo la sua seconda stagione e anche il più recente Chainsaw Man. Tuttavia, non sono questi titoli che hanno reso la casa d'animazione famosa.

Fra i nuovi titoli di Studio MAPPA abbiamo anche Hell's Paradise, che assieme a Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man formano il Dark Trio degli anime, e Vinland Saga. Insomma, tutte serie assolutamente degne di nota e fra le preferite di numerosissimi fan.

Per scopre l'anime che ha reso popolare lo Studio MAPPA, bisogna fare un passo indietro. Nel 2011, questa casa d'animazione è stata fondata da alcuni animatori di Madhouse, popolare per titoli come Perfect Blue, Death Note e Nana. L'attuale presidente di MAPPA, Manabu Otsuka, ha raccontato che un anime in particolare ha stravolto per sempre il destino di quest'azienda. Ecco le sue parole:

"Avevamo paura di non avere alcun successo e di non sapere come realizzarlo […] la prima volta che abbiamo fatto qualcosa di memorabile è stato quando 'Yuri!!! on ice' è stato trasmesso […] il destino di MAPPA come azienda è cambiato."

Yuri!!! on ice, per chi non lo sapesse, è un anime che è andato in onda nel 2016. Questa serie mostrava un ex pattinatore sul ghiaccio, Yuri Katsuki, tornare alla ribalta grazie al suo mentore e idolo Victor Nikiforov. Nonostante il successo di questa serie, Studio MAPPA affermò che il guadagno di Yuri on Ice fu misero e non furono in grado di crearne un sequel.