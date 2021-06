Studio MAPPA festeggia il decimo anniversario con un magnifico artwork

Lo Studio MAPPA, studio d'animazione che in questi ultimi anni sta dominando la scena con produzioni di qualità pazzesca come Jujutsu Kaisen o L'Attacco dei Giganti 4, ha festeggiato il suo decimo anniversario pubblicando uno spettacolare artwork che riunisce tutti i personaggi da loro animati.

In queste ore si sta svolgendo il MAPPA Stage 2021, attesa manifestazione che ci regalerà il primo trailer di Chainsaw Man e nuove informazioni su Jujutsu Kaisen 0 e L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, oltre che due annunci. Mentre in rete sono state trafugate le prime immagini sull'anime di Chainsaw Man, lo studio d'animazione ha celebrato i suoi dieci anni con una visual a dir poco magnifica.

L'immagine, che potete ammirare nel tweet in calce all'articolo, riunisce i personaggi più iconici animati da MAPPA. Da Yuji Itadori a Eren Jaeger, sono tutti riuniti per festeggiare lo studio, che in questi anni ci sta regalando soddisfazioni immense, portando gli anime verso una nuova frontiera.

La visual per il decimo anniversario di MAPPA è un'ottima vetrina per ciò che verrà rivelato ai MAPPA Stage. L'evento offrirà uno sguardo al futuro dello studio, che è incentrato sulla pellicola di Jujutsu Kaisen e sul finale di L'Attacco dei Giganti. Cosa ne pensate dell'artwork e cosa vi aspettate dalla conferenza? Ecco cosa aspettarsi dai MAPPA Stage 2021.