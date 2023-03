Studio MAPPA al lavoro su Inazuma Eleven: nuovo anime in arrivo?

Dopo aver stupito il pubblico con il primo episodio di Attack on Titan: Final Season - Parte 3, Studio MAPPA si è già rimesso all'opera per stare al pari con la tabella di marcia. Il rinomato studio d'animazione dietro Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e altri pare stia lavorando a un qualcosa di legato a Inazuma Eleven, ma è davvero come sembra?

Tratto dal popolare videogioco che fece il suo debutto su Nintendo DS nel 2008, Inazuma Eleven ha avvicinato tantissimi giovani spettatori al mondo dell'animazione giapponese. La serie animata sul calcio è andata avanti fino a pochi anni fa con un totale di sei stagioni, l'ultima delle quali trasmessa tra il 2018 e il 2019 ed ancora inedita in Italia. Pare tuttavia che un nuovo progetto animato legato a Inazuma Eleven sia stato affidato a Studio MAPPA.

Purtroppo lo studio d'animazione che negli ultimi anni si sta mettendo in mostra per le sue magistrali produzioni non è al lavoro su alcuna nuova serie anime. Level-5, la software house dietro la serie videoludica, è al lavoro su un nuovo capitolo della saga, Inazuma Eleven: Victory Road, e ha commissionato a Studio MAPPA la realizzazione delle scene d'intermezzo tra una sequenza di gioco e l'altra.

Nei prossimi mesi del 2023 Studio MAPPA produrrà l'adattamento di Jigokuraku, la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen e il gran finale di Attack on Titan. Tuttavia, visto il legame che si è venuto a legare con la software house dietro il videogioco, non è impossibile che lo studio si metta al lavoro su una nuova serie anime di Inazuma Eleven dopo aver completato i suddetti progetti. In attesa di possibili sviluppi vi ricordiamo che la serie anime di Inazuma Eleven è su Netflix.