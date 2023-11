Studio MAPPA, parla il presidente: quantità o qualità? Il futuro dello studio

Lo Studio MAPPA è diventato in pochissimi anni una delle case d'animazione più importanti in Giappone, non solo per via del loro grandioso lavoro ma anche per i loro migliori anime. Fra questi ci sono Attack on Titan, che presto rilascerà il suo ultimo episodio, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man.

E' difficile farsi strada nell'industria degli anime, soprattutto per gli studi d'animazione emergenti. Nonostante ciò, lo Studio MAPPA è riuscito a farsi un nome in circa un decennio. Il presidente di MAPPA, Manabu Otsuka, durante un'intervista si è espresso circa quello che ha reso così popolare la sua azienda. Ecco cos'ha rivelato:

"Quando ho iniziato a capire i vari numeri in relazione alla gestione dello studio, il mio interesse è diventato "Come può un'azienda che produce animazione sopravvivere e crescere?" Così, nel 2016, Maruyama mi ha chiesto se volevo diventare presidente. Quando ho accettato l'incarico, la prima cosa a cui ho pensato è stata sopravvivere e continuare a creare'', ha affermato Otsuka.

Uno dei primi lavori di MAPPA è stato In questo angolo di mondo, un film anime che ha garantito il successo allo studio. Otsuka si è espresso anche su questo: "È stato grandioso essere stati in grado di pubblicare un lavoro di successo, ma la quantità di denaro che entrava nello studio quando stavamo appaltando un semplice lavoro di produzione era molto bassa [...] la quantità di denaro che andava allo studio era molto ridotta rispetto ai dipendenti che lavoravano all'opera nel suo insieme."

Successivamente, ha rivelato i problemi che riguardano la sua azienda: "Il nostro reddito è basso. Se non miglioriamo questo, riteniamo che sarà impossibile per noi sopravvivere come azienda e crescere fortemente. Quindi, continueremo a produrre anime concentrandoci su condizioni di produzione che porteranno più soldi allo studio. [...] Intorno al 2018 abbiamo avviato attività diverse dalla produzione di anime, come eventi."