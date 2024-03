Studio MAPPA sommerso dalle critiche per il suo nuovo anime: qual è il motivo?

Un nuovo trailer per l'anime originale "Zenshu" dello Studio MAPPA ha scatenato una discussione online. Non solo per la trama intrigante, ma anche per le implicazioni legate alle condizioni lavorative degli animatori all'interno dello studio.

Lo Studio MAPPA, noto per successi come "Jujutsu Kaisen", "L'Attacco dei Giganti: The Final Season" e "Chainsaw Man", ha recentemente attirato nuove critiche da parte degli appassionati di anime a causa delle condizioni e dei ritmi di lavoro ai quali vengono sottoposti gli animatori.

E cosa c'entra il nuovo anime originale di MAPPA con le critiche ricevute? Beh, "Zenshu" racconta proprio la storia di una giovane animatrice dal talento eccezionale, Natsuko Hirose, che scala rapidamente le gerarchie approdando alla regia di una commedia romantica. Tuttavia, la sua inesperienza in materia di amore ostacola la realizzazione del progetto.



La regia di "Zenshu" è affidata a Mitsue Yamazaki, la sceneggiatura è curata da Kimiko Ueno e il design dei personaggi è di Kayoko Ishikawa, che ricopre anche il ruolo di direttrice principale dell'animazione.



Il trailer ha scatenato le critiche degli utenti online, che hanno colto l'occasione per sottolineare ancora una volta le pessime condizioni lavorative all'interno dello Studio MAPPA, come era venuto alla luce durante la produzione di Jujutsu Kaisen 2. Su X un utente ha commentato: "Un anime sugli animatori MAPPA realizzato da animatori MAPPA. Sembra un grido d'aiuto".

Se volete farvi un'idea, qui sotto trovate il trailer di Zenshu.

