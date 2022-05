Studio MAPPA: Spotify celebra i 10 anni dello studio con una speciale playlist

Il 14 giugno 2022 lo Studio MAPPA uno dei più giovani e allo stesso tempo promettenti del settore, che ha portato serie molto apprezzate del calibro della Final Season di Attack on Titan e Jujutsu Kaisen, celebrerà gli 11 anni dalla fondazione, e Spotify ha voluto confezionare un regalo in anticipo, creando una playlist molto speciale.

Infatti, in attesa di scoprire quali saranno i piani futuri per lo studio d’animazione, oltre all’atteso Chainsaw Man basato sull’omonimo manga di successo firmato da Tatsuki Fujimoto, sul servizio musicale utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo è disponibile la playlist This is MAPPA. Composta da 100 brani, presi da più di 30 serie e opere prodotte dallo studio nel corso di un decennio come viene anche riportato nella descrizione, la playlist ha una durata complessiva di 6 ore e 35 minuti.

Un omaggio sicuramente gradito, che ha ricevuto migliaia di mi piace in poche ore dalla pubblicazione, e che rappresenta un ottimo modo per ripercorrere la storia produttiva dello studio, da Jammin’ Apollon co-prodotto con Tezuka Productions nel 2012 fino ad Attack on Titan, ancora in corso. Infine vi lasciamo ad uno speciale dedicato alla straordinaria evoluzione di MAPPA nel corso dell'ultima stagione di Attack on Titan.