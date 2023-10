Oltre Studio MAPPA, gli studi d'animazione con le peggiori condizioni di lavoro

La recente polemica venutasi a creare su Jujutsu Kaisen 2 e le pessime condizioni di lavoro in Studio MAPPA hanno riaperto il taboo. Che negli studi d'animazione ci siano situazioni lavorative estreme non è un segreto, ma quali sono gli studi d'animazione con le peggiori condizioni lavorative?

La società giapponese è purtroppo permeata da una forte etica del lavoro. Molto più spesso di quanto si possa pensare i lavoratori giapponesi sono costretti a turni di lavoro disumani, spesso senza pause. Proprio su questo tema ruotava un anime recente che purtroppo è andato incontro alla sfortuna. Parliamo di Zom 100: Bucket List of the Dead e del faro di speranza eretto nella persona del protagonista Akira. Ma quello che si chiede la gente, oltre a MAPPA, anche gli altri migliori studi d'animazione versano nelle medesime condizioni?

Purtroppo non esiste una risposta chiara a questa domanda, poiché parlare di queste situazioni è come già detto un taboo, un segreto di pulcinella, e in linea generale in ogni azienda questo fenomeno è reale, anche se più o meno marcato. Sappiamo che TOEI Animation punta a espandersi fuori dal Giappone, per cui la situazione nella casa responsabile tra gli altri di ONE PIECE e Dragon Ball dovrebbe essere, sempre lavorativamente parlando, più mansueta rispetto a MAPPA.

Tra gli studi d'animazione giapponese sotto esame per situazione critiche si citano Madhouse, Science Saru, Trigger, WIT Studio, CloverWorks, Shaft e Gainax. Su diversi gradi di colpevolezza, ognuno di questi è stato pubblicamente criticato in rete per situazioni di sfruttamento dei dipendenti, bullismo o cattiva gestione. Qualche mese fa, ad esempio, il direttore di Bocchi the Rock! fu costretto al ricovero in ospedale a causa dallo stress e dai tempi ristretti richiesti dalla produzione dell'anime.