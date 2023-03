Lo studio dietro My Hero Academia a lavoro su un nuovo anime originale: annuncio a breve

Gli anime originali sono le sfide più ardue per uno studio di animazione che deve riuscire, senza alcun materiale di partenza, a creare una storia accattivante e che possa diventare un successo commerciale. Studio BONES, lo stesso dietro a My Hero Academia, ci ha abituati in più occasioni a titoli completamente innovativi.

La crescita artistica dello Studio BONES si rispecchia soprattutto nelle sue produzioni, forti di un comparto tecnico eccezionale a fronte di un ottimo staff. Già dallo scorso luglio un paio delle sezioni dell'azienda sono rimaste orfane di progetti, quantomeno tra quelli ufficialmente annunciati, tuttavia a breve la celebre compagnia potrebbe sciogliere le riserve in merito al prossimo anime completamente originale.

In rete, infatti, nelle scorse ore è trapelata una voce di corridoio in merito all'imminente annuncio da parte di BONES di un un nuovo progetto originale di cui ancora non si sa nulla, né se si tratti di una pellicola cinematografica né tantomeno se di una serie televisiva. In ogni caso, da quanto si evince, questa nuova produzione non dovrebbe avere a che fare con fare con eventuali seguiti dello studio.

E voi, invece, che tipo di anime vorreste vedere dallo studio dietro My Hero Academia e Mob Pyscho 100? Fatelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.