Studio Orange pubblicherà presto il libro 'Making of Beastars', scopriamone il contenuto

Studio Orange, il celebre studio di animazione giapponese specializzato nella produzione in 3DCG, pubblicherà presto un libro incentrato sulla realizzazione di Beastars, il riuscitissimo adattamento anime tratto dall'opera cartacea di Paru Itagaki. Secondo quanto rivelato in data odierna, il "Making of Beastars" sarà disponibile dal prossimo marzo.

La pubblicazione conterrà diverse immagini, tra cui svettano le prime bozze del character design, alcuni modelli 3D, storyboard, sfondi e altri interessanti artwork. Inoltre, il libro conterrà diverse interviste a cast e staff, alcune foto ritraenti le sessioni di motion capture e degli highlight della produzione. Nelle pagine finali sarà infine presente un approfondimento redatto dal regista Shinichi Matsumi e dal capo animatore Eiji Inomoto.

Nonostante la generale avversione verso le produzioni CGI, Beastars è riuscito lentamente a convincere i fan ottenendo anche un prestigioso primo posto ai CG Awards 2019. L'anime ha adattato i primi 47 capitoli dell'opera di Itagaki e tornerà nel 2021 con una seconda stagione.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".