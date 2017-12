Studio Pierrot diffonde nuovi artwork per il cast di Tokyo Ghoul:re

Dopo aver rilasciato un nuovo trailer e aver comunicato ai fan la data della messa in onda di Tokyo Ghoul:re , loha diffuso in rete una una nuova carrellata di artwork dedicati ai personaggi principali della serie.

Visionabili nel tweet in calce all’articolo, i nuovi artwork hanno per protagonisti Haise Sasaki, Kuki Urie, Ginshi Shirazu e Saiko Yonebayashi, già raffigurati assieme a Tooru Mutsuki nella key visual diffusa solo qualche giorno fa.



Atteso per aprile 2018, Tokyo Ghoul:re sarà diretto da Odahiro Watanabe e vanterà il character design di Atsuko Nakajima. La serie coinvolgerà Natsuki Hanae, Kaito Ishikawa, Yuma Uchida, Natsumi Fujiwara e Ayane Sakura nei panni dei protagonisti Haise Sasaki, Kuki Urie, Ginshi Shirazu, Tooru Mutsuki e Saiko Yonebayashi.



Tokyo Ghoul:re è ambientato due anni dopo gli eventi della serie originale e segue le vicende di Haise Sasaki, un membro del CCG nonché leader di una squadra speciale di investigatori che hanno impiantato nei loro stessi corpi le armi Quinque, divenendo essenzialmente dei mezzi-ghoul. Il personaggio, tuttavia, è in realtà il protagonista Ken Kaneki della serie originale, sfortunatamente affetto da amnesia.

Sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel Tokyo Ghoul:re sono editi in Italia da J-POP. Dall’opera del sensei Sui Ishida sono state tratte due serie d'animazione, entrambe già disponibili anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit, che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.