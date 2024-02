Studio Pierrot e le pessime condizioni di lavoro degli animatori: parla il CEO

Non è un segreto che l'industria degli anime ha anche un lato oscuro: dietro alla magnificenza dei prodotti che guardiamo, spesso ci sono lavoratori sottopagati e sfruttati. La polemica legata alle condizioni di lavoro dei dipendenti di MAPPA ha alzato un polverone che ha messo in discussione anche i migliori studi: tra questi, anche Pierrot ha detto la sua.

In una recente intervista, il CEO dello Studio Pierrot, Kiero Itsumi, ha spiegato l'approccio dell'azienda nel gestire le condizioni di lavoro dei dipendenti. Nonostante l'industria degli anime si sia espansa, richiedendo ora opere di alta qualità per competere a livello globale e portando ad un aumento dei costi di produzione, è necessaria una gestione del lavoro appropriata ma che non vada a sfiancare i lavoratori:

“In passato, l’industria degli anime era nota per i suoi margini di profitto ridotti e forse poteva avere senso aspettarsi che i creatori lavorassero in un modo che ignorava gli standard umani. Ma al giorno d’oggi, una corretta gestione del lavoro è essenziale. La mentalità dell'era Showa di fare del proprio meglio con 'grinta e determinazione' non è più applicabile", ha detto Itsumi.

Lo studio ha risposto alle preoccupazioni sulle lunghe ore di lavoro implementando politiche volte a migliorare il benessere dei dipendenti, aumentando i salari e la retribuzione per gli straordinari del 20%: “Sono gli esseri umani, non i computer, a creare gli anime. Quindi, se quegli umani si stancano, non c'è niente che possiamo fare. Un simile modo di creare le cose non è sostenibile a lungo termine. Ecco perché, da quando sono entrato in Pierrot, abbiamo apportato revisioni significative agli stipendi e abbiamo persino aumentato retroattivamente la retribuzione degli straordinari del 20%. Credo che ci siamo impegnati a migliorare le condizioni di lavoro."

Itsumi ha anche incoraggiato un maggiore feedback da parte degli utenti per promuovere un ambiente collaborativo e sostenibile, auspicando che i creatori possano prosperare felicemente. Oltre a ciò, il nuovo CEO di Studio Pierrot ha evidenziato l'importanza della costanza nella produzione di opere di qualità su base settimanale:

“Voglio che gli animatori vedano più feedback da parte degli utenti. Quando vedo eventi come la presentazione all'estero di BLEACH: Thousand-Year Blood War, tutti sono così emozionati e mi commuove davvero e penso 'wow, lo adorano così tanto.' Questo è il tipo di reazione che voglio mostrare ai creatori. Tutti possono andare avanti in modo felice e sostenibile. Pierrot punta a rimanere uno studio di anime anche in futuro."