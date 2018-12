Studio Pierrot pubblica artwork di Naruto, Bleach e Yu Yu Hakusho per la Jump Festa 2019

Per celebrare il suo quarantesimo anno di vita e la Jump Festa 2019, lo Studio Pierrot ha pubblicato su Twitter alcuni artwork inediti di alcune tra le sue serie più popolari: Naruto, Bleach, Hikaru no Go e Yu Yu Hakusho.

Studio Pierrot ha, volenti o nolenti, fatto parte di molti momenti legati alla crescita di qualsiasi appassionato dell'animazione. Forse questo dipende anche dal fatto che, nel 2019, lo studio d'animazione raggiungerà i quaranta anni di età, e ha portato all'utenza alcune delle serie animate più amate della storia.

Uno dei modi con cui Studio Pierrot ha deciso di celebrare questo importante evento, è la presenza ad un'altra seguitissima manifestazione: la Jump Festa che si terrà il 22 e il 23 dicembre in quel di Tokyo. In questa occasione metterà in vendita anche alcuni artwork delle sue trasposizioni di maggior successo.

Come potete vedere nel post Twitter allegato alla notizia, si tratta di alcune illustrazioni riguardanti opere del calibro di Naruto, Yu Yu Hakusho, Bleach e Hikaru no Go, che mostrano i personaggi protagonisti in alcune scene che ne rappresentano i momenti più emozionanti e distintivi. Particolarmente interessanti sono quelle che vedono ricostruita l'intera saga ambientata nel mondo dei ninja, dall'infanzia del protagonista alla rivalità con Sasuke, fino ad arrivare ai momenti epici del finale contro Kaguya.

Cosa ne pensate di questi disegni promozionali che lo Studio Pierrot ha realizzato per la Jump Festa? Preferite quelle relative al capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto, o quelle che ritraggono i protagonisti di Bleach di Tite Kubo? Oppure vorreste avere quelle tratte da Yu Yu Hakusho, prima opera di Yoshihiro Togashi? Fatecelo sapere nei commenti!