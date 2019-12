Lo studio che ha realizzato Fragtime sparito nel nulla? Animatori vogliono fargli causa

Da quanto riportato dal sito Anime News Network sembrerebbe si siano andate a creare alcune divergenze tra i produttori dell'anime Fragtime e lo studio d'animazione che ha realizzato il progetto: Tear Studio. Tutto sarebbe nato da un post che uno degli animatori della seria ha scritto su Twitter.

Sembrerebbe proprio che Tear Studio non abbia pagato alcuni degli animatori che hanno realizzato Fragtime e il primo ad alzare la voce è stato Gen Sato. Questo ha spinto la produzione dell'anime a contattare Jun Katou, direttore rappresentativo dello studio in questione, però senza successo alcuno. È stata la stessa produzione di Fragtime ha informare il pubblico del tentativo fatto attraverso il sito web ufficiale della serie.

Non solo, Tear Studio sembrerebbe anche essere sparito nel nulla e con esso anche il loro sito web che, nella giornata di lunedì, era stato chiuso, staccato dalla rete. Attualmente, si legge su Anime News Network, la pagina sembrerebbe essere tornata online, ma con visibili problemi strutturali, come collegamenti interni non funzionanti.

A ciò si aggiunge che anche l'account Twitter ufficiale di Tear Studio sembrerebbe essere inaccessibile, secondo Gen cancellato da uno studio d'animazione cinematografico non ben specificato. Tutto questo accade mentre, a detta del signor Sato, lui e molti altri suoi colleghi aspettano ancora di essere pagati per il lavoro svolto.

Lo stesso Gen Sato, sempre attraverso il suo account Twitter, ha specificato che per il momento, oberato dagli impegni di produzione di fine anno, non ha potuto rivolgersi a un avvocato, ma che appena avrà il tempo avvierà una causa legale ai danni di Tear Studio, insieme a tutti gli altri suoi colleghi che ancora non hanno visto un solo yen per il lavoro svolto con Fragtime.

Ricordiamo che Tear Studio è stato fondato il 15 marzo 2013, operando sotto il nome ufficiale di Next-Batter's Circle. L'azienda ha recentemente lavorato all'anime Fragtime, appunto e anche a produzioni come la serie animata Lord of Vermilion: The Crimson King, il movie The Royal Tutor e la serie Why the Hell are You Here, Teacher!?.

Key visual per Fragtime.