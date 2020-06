Studio Sunrise, caos dopo le parole di una doppiatrice: "Mi hanno chiesto di spogliarmi"

Sunrise, lo studio di animazione giapponese produttore di Gintama, Gundam, Cowboy Bebop e decine di altri anime celebri in tutto il mondo, è recentemente finito nell'occhio del ciclone a causa delle parole pronunciate la scorsa mattina dalla doppiatrice Yurina Hase, sfogatasi durante una diretta streaming.

Poco prima dell'inizio della live, l'attrice aveva anticipato su Twitter che avrebbe "spiegato come si sentiva realmente" e che era intenzionata a "chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita". Molti fan, preoccupati, si sono collegati per ascoltare le parole della doppiatrice, che ha rivelato di aver vissuto un'esperienza di casting tutt'altro che normale.

La dichiarazione dell'attrice è la seguente: "Avevo fatto domanda per ottenere un ruolo in un anime prodotto da Studio Sunrise. Subito dopo la prova hanno iniziato a chiedermi dei favori sessuali, facendomi capire che avrei ottenuto il posto se li avessi soddisfatti. Ho rifiutato e sono andata via. Il giorno dopo mi hanno richiamato dicendomi che non avevo ottenuto il ruolo". Hase non si è fermata qui, denunciando anche il comportamento di diversi doppiatori di sesso maschile: "Succede spesso che i più giovani pensano di poter fare quello che vogliono, e non è raro che cerchino di allungare le mani verso le doppiatrici". In cima all'articolo potete dare un'occhiata allo spezzone in questione, purtroppo disponibile solo in lingua giapponese.

Sunrise ha deciso di non rispondere alle accuse ma, vista l'insistenza dei fan, i piani alti si ritroveranno presumibilmente costretti a pubblicare una dichiarazione nei prossimi giorni. Se davvero quanto dichiarato dalla doppiatrice fosse vero incorrerebbero parecchi guai legali per lo studio ma ovviamente, prima di puntare il dito, bisognerà aspettare che le indagini facciano il proprio corso.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Sunrise è attualmente al lavoro su Gundam Build Divers Re: Rise 2 e sull'attesissimo My Hero Academia 5, prodotto insieme ai ragazzi di Studio Bones.