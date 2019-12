Avete mai visto lo studio di Toyotaro, il sensei di Dragon Ball Super?

Ogni mangaka che si rispetti ha bisogno di un proprio studio, un angolo personale dove poter dare libero sfogo all'immaginazione e alla creatività. Ciò, ovviamente, riguarda anche il disegnatore di Dragon Ball Super, Toyotaro, che ha recentemente rivelato in un'intervista alcune curiosità interessanti.

In occasione di un'intervista per promuovere l'uscita dell'11° volume del manga, il sensei ne ha approfittato per raccontarsi un po' ai lettori. In particolare, ha mostrato finalmente ai fan il luogo dov'è solito lavorare alla stesura dei capitoli di Dragon Ball Super, rivelando che il disordine della scrivania è caratterizzato da una moltitudine di documenti su cui fa riferimento per non perdersi alcun dettaglio in merito alla storia e ai personaggi.

Toyotaro, tuttavia, non lavora unicamente nel proprio studio, poiché quando ha bisogno di prendere appunti e comporre la trama si reca spesso in un bar o in appositi locali, servendosi di un taccuino computerizzato dalla lunga capienza della batteria. Inoltre, mentre disegna è solito usare un guanto appositamente modificato da lui stesso che copre l'anulare e il mignolo della mano sinistra, al fine da non sporcare la tavola con movimenti inopportuni. Indirettamente, il sensei ha dunque confermato di essere mancino.

Le foto in questione, in ogni caso, potete recuperarle in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di queste interessanti curiosità? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.